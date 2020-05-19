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İçişleri Bakanlığı: “Uyuşturucuya bağlı ölümlerde yüzde 45,8 düşüş yaşandı”

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuya bağlı ölümlerde 2017-2018 arasında yüzde 30, 2018-2019 arasında ise yüzde 45,8’lik düşüş yaşandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:15:13 -
İçişleri Bakanlığı: “Uyuşturucuya bağlı ölümlerde yüzde 45,8 düşüş yaşandı”

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuya bağlı ölümlerde 2017-2018 arasında yüzde 30, 2018-2019 arasında ise yüzde 45,8’lik düşüş yaşandığını açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerdeki oranların yer aldığı grafiği paylaştı. Son 6 yıla ait ölüm rakamı ve oranlarının yer aldığı grafiğe göre 2014 yılında 497 olan ölüm sayısı, 2015’te yüzde 19 artışla 590’a, 2016’da yüzde 56 artışla 920’ye, 2017’de ise yüzde 2,3’lük artışla 941’e yükseldi. 2018 yılında yüzde 30’luk artışla 657 ölüm görülürken, 2019’da yüzde 45,8’lik düşüşle 315’e geriledi. Adli Tıp Kurumu’nun çalışmasını tamamladığında grafiğin 375 civarında ölüm sayısıyla tamamlanması öngörülüyor. Ayrıca 2018’e göre doğrudan maddeye bağlı ölümlerde yüzde 45 civarı bir düşüş olması öngörülüyor.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Narkotik ve uyuşturucu ile mücadele birimlerindeki tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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