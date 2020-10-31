İçişleri Bakanlığı: Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz
İzmir'deki deprem sonrası bazı paylaşımlarla ilgili olarak 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz." dedi.
İzmir depremi sonrası sosyal medyadan tepki çeken paylaşımlarda bulunan kişilerle ilgili yapılan işlemde 2 kişi tutuklandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz." dedi.