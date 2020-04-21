  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak."

İçişleri Bakanlığı: "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

2020-04-21 23:52:56 -
İçişleri Bakanlığı: "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak."

İçişleri Bakanlığı: "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı