İçişleri Bakanlığı: "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak."
İçişleri Bakanlığı: "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.
İçişleri Bakanlığı: "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak."