İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.