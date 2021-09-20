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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 21:13:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

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