  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: Deprem fırsatçısı yakalandı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Deprem fırsatçısı yakalandı

İzmir'de yaşanan depremin ardından, depremzedelere gönderilen kumanyaları büfeye sattığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:06:00 -

İzmir'deki büyük depremin ardından, depremzedelere gönderilen gıda yardımlarını büfeye sattığı ileri sürülen şahıs yakalandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, şahsın az önce yakalandığını bildirerek "Tabii ki Türk Polisi" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İzmir'de meydana gelen ve onlarca vatandaşımızı kaybettiğimiz depremin ardından devlet hızlı bir şekilde harekete geçerek depremzedelere yardımları anında ulaştırmaya başladı.

Fakat bir şahsın, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfede sattığı öne sürüldü. Kameraya takılan şahıs, aldığı gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı.

'Yok artık' dedirten görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi
Gündem

Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina hasar görmüş ve vatandaşlar hasarlı binalarını terk ..
İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti
Gündem

İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti

Araştırmacı yazar Erkan Trükten İzmir depreminin Haarp teknolojisi ile ilgili olabileceğini açıkladı.
Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay