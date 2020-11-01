İçişleri Bakanlığı duyurdu: Deprem fırsatçısı yakalandı
İzmir'de yaşanan depremin ardından, depremzedelere gönderilen kumanyaları büfeye sattığı iddia edilen şahıs yakalandı.
İzmir'deki büyük depremin ardından, depremzedelere gönderilen gıda yardımlarını büfeye sattığı ileri sürülen şahıs yakalandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, şahsın az önce yakalandığını bildirerek "Tabii ki Türk Polisi" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
İzmir'de meydana gelen ve onlarca vatandaşımızı kaybettiğimiz depremin ardından devlet hızlı bir şekilde harekete geçerek depremzedelere yardımları anında ulaştırmaya başladı.
Fakat bir şahsın, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfede sattığı öne sürüldü. Kameraya takılan şahıs, aldığı gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı.
'Yok artık' dedirten görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.