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Ekonomi İçişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman? Mülakatlar ne zaman yapılacak?
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman? Mülakatlar ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 112 çağrı merkezine 1462 personel alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için başvuru süreci 29 Ocak tarihinde tamamlandı. Şimdi ise başvurularını tamamlayan adaylar, gözlerini sözlü mülakatlar için açıklanacak olan isim listesinin ne zaman açıklanacağına çevirdi. Bunun yanı sıra adaylar, sözlü mülakatların ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Peki, İçişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman? Mülakatlar ne zaman yapılacak? Çağrı merkezi personel alımı sözlü mülakatlar için isim listesi ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 15:30:00 -
İçişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman? Mülakatlar ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığına 1772 sözleşmeli personel alınacağını açıklamıştı. Bu personellerin 1462'si ise 112 Acil Çağrı Merkezinde istihdam edilmek üzere alımı yapılacak. Başvuru süreci tamamlanan personel alımına ilişkin birçok detay merak ediliyor.

KPSS sınavına girerek ve yeterli puanı alabilmiş adaylar kamuda kadro alabilmek için başvuru süreçlerini takip ediyor. İçişleri Bakanlığının çağrı merkezi için yayımladığı personel alımı ilanı da bu kapsamda rağbet görüyor. Peki, İçişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman? Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?

Çağrı Merkezi personel alımı sözlü mülakatlar ne zaman?

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında 112 çağrı merkezine personel alımı gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çağrı karşılama personeli alımı için 22 Mart ile 8 Nisan tarihleri arasında sözlü mülakatlar yapılacak.

Çağrı merkezlerine toplamda 1462 personeli alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için başvuru süreci 29 Ocak tarihinde tamamlandı. Başvurularını tamamlayan adaylar, Bakanlığın resmi internet adresinden sözlü sınav isim listesinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman? Sözlü mülakatlar için isim listesi ne zaman açıklanacak? 

Çağrı merkezi personel alımı sözlü mülakatlar için isim listesi ne zaman açıklanacak? 

Çağrı merkezi personel alımı için sözlü sınava girecek olan adayların listesi 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Sözlü sınava katılma hakkı kazananlar listesinin duyurulmasının ardından İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihleri olan 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihi arasında görüşmeler başlatılacak.

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