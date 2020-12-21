İçişleri Bakanlığı açıkladı! İki terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, iki teröristin daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece PKK'dan kaçanların sayısı 234'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan iki örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.
İki terörist PKK'dan kaçtı
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Teslim olanların sayısı 234'e yükseldi
Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak teslim olanların sayısı 234'e yükseldi.