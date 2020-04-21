İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderdi. Genelgeye göre bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe, iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderdi. Genelgeye göre bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe, iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.