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Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "15 Mayıs saat 00.00 ile 19 Mayıs saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:08:32 -
İçişleri Bakanlığı: "15 Mayıs saat 00.00 ile 19 Mayıs saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."
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