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Ekonomi İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam alımı ne zaman?
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 110 kaymakam alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilana göre Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na alımlar gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı bünyesine yapılacak olan kaymakam alımlarına ilişkin birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam alımı ne zaman? Kaymakam alımı başvuruları başladı mı? Kaymakamlık sınavı ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 20:21:00 -
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığına bağlı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na yapılacak olan kaymakam alımlarına ilişkin birçok sorunun yanıtı merak ediliyor. Kaymakam alımları için gerekli şartlar belirtilirken adaylar başvurularını nereden, nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuruları başladı mı?

Kaymakam olma hayali kuran adaylar, başvuru işlemlerini 26 Mayıs-02 Haziran 2021 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresi üzerinden veya istedikleri başvuru merkezinden gerçekleştirecekler.

Kaymakamlık sınavı için geç başvuru tarihi ne zaman?

Sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak olan adaylar için geç başvuru tarihi 10 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Kaymakamlık sınavı ertelendi mi? Kaymakamlık sınavı ne zaman 2021?

Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Söz konusu sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişi yasaklanacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

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