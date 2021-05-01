İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan vatandaşlara önemli çağrı
Türkiye, ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Kısıtlamanın ikinci gününde Ağrı'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.
Türkiye, ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecine girdi.
Kısıtlamanın ikinci gününde Ağrı'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, vatandaşlara kurallara uyma çağrısı yaptı.
Süleyman Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü içinde bir mesaj paylaştı.