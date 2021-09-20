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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik görüşme
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik görüşme

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Süleyman Soylu İngiliz mevkidaşı Priti Patel ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 16:12:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik görüşme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Priti Patel arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Türkiye ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanlıkları arasındaki ikili ilişkiler, göç konuları ile stratejik güvenlik ve iş birliği konuları değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.

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