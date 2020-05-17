İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleriyle fotoğrafını paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabı instagramdan üzerinden paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden sahiplendiği sokak köpekleriyle fotoğraflarını paylaşan Süleyman Soylu, yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
Köpekleri isimleriyle takipçilerine tanıtan Soylu, isimlerinin "Bulut ve Duman" olduğunu söyledi.
Soylu, konutunun bahçesinde, sahiplendiği iki sokak köpeğiyle çektirdiği fotoğrafları, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.