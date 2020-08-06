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Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mamak'ta halk otobüsüne bindi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Mamak'ta semt pazarındaki koronavirüs denetiminin ardından Bakanlığa, özel halk otobüsüyle gitti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:12:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mamak'ta halk otobüsüne bindi

Ülke genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki semt pazarını gezen Bakan Soylu, burada pazar esnafı ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetledi.

Bakan Soylu, pazar yerine yaptığı ziyaretin ardından da Bakanlığa geçmek için Türközü Mahallesi'nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi.

"Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz"

Otobüsteki Kovid-19 tedbirlerini inceleyen ve yolcularla sohbet eden Soylu, "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz." dedi.

Atatürk Bulvarı gelindiğinde Bakanlıklarda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.

Pazar gezdi

Öte yandan Soylu, denetimlerle ilgili Twitter sayfasında fotoğraflar paylaştı.

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Yorumlar

yorummm141

Birakin bu shovlari da euro dolar ne olacak onlari soyleyin.
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Fatih

Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, Gerçek Türk Milliyetçiliği ile seni çooook seviyoruz. Geleceğin TÜRKİYE BAŞKANI.
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