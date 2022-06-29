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Gündem İçişleri Bakanı Soylu’dan uyuşturucu tacirlerine net mesaj!
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu’dan uyuşturucu tacirlerine net mesaj!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan verdiği mesajında ‘uyuşturucuya geçit yok’ dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 12:55:00 -
İçişleri Bakanı Soylu’dan uyuşturucu tacirlerine net mesaj!

YENİ AKİT  ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. “Uyuşturucuya geçit yok!” diyen Soylu, “Diyarbakır'da Eren-19 (Hani/Gömeç) Narkoterör Operasyonu'nda, Hani ilçesinde; 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir, 245 kg kubar esrar ele geçirildi. Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler” ifadelerini kullandı.

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