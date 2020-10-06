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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu."
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu."

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:58:12 -
İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu."
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