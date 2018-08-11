0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Soylu: Allah bizi sizlere mahcup etmesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla Ünye'yi ziyarete ederek burada yaptığı konuşmada, "Memleketimize operasyon çekmeye çalışanlara karşı siz, milletin adamının yanında olduğunuzu haykırıyorsunuz." diye seslendi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:59
İçişleri Bakanı Soylu: Allah bizi sizlere mahcup etmesin

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Ordu'nun Ünye ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

Bakan Soylu, yaşanan sel dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Allah'tan, milleti sellere ve diğer afetlere karşı muhafaza etmesini dileyen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçede incelemelerde bulunduğunu ve gerekli talimatları verdiğini aktardı.

Bakan Soylu, "Bu güzel karşılamanın Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldinizin ötesinde başka bir anlamı var. Memleketimize operasyon çekmeye çalışanlara karşı siz, milletin adamının yanında olduğunuzu haykırıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Allah bizi, sizlere mahcup etmesin inşallah." diye konuştu.

'DEVLETİMİZ BÜYÜKTÜR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yaşanan sel felaketinin hemen ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tüm ilgililerin olay yerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi. Erdoğan'ın, bir an önce oluşan hasarın giderilmesi, yaraların sarılmasına ilişkin kendilerine talimat verdiğinin altını çizen Turhan, ilgili tüm kurumların hasar tespitine devam ettiğini, tamirat çalışmalarına da başladıklarını belirtti.

Turhan, "Devletimiz büyüktür." ifadesini kullanarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yanımızdadır. Olay yerini beraber gezdik, havadan inceledik. Köprümüzü yerinde inceledi ve biran önce yapılması talimatını verdi. Biz de üzerimize düşen görevi en kısa sürede yapacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:59
  1. Ordu
  2. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI
    2. Karabükspor'dan açıklama: Onur duyduk!
    3. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    4. Erdoğan, Türkiye'nin elindeki doları..
    5. Gazzeli gençler kültür merkezinin..
    6. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    7. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    8. Bebek nevresimi seçerken nelere dikkat..
    9. Yoğurtlu dondurma tarifi
    10. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    11. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    12. Çocuklar için güneş gözlüğü seçerken..
    13. MEB'den "profesyonel yöneticilik"..
    14. Şehit Eren Bülbül, mezarı başında anıldı
    15. İncirlik Üssü ABD'ye kapatılıyor mu?
    16. Tuzlu kek nasıl yapılır?
    17. Çocuklara yüzme öğretmek için 5 neden!
    18. 5 gün önce kaybolan engelli gençten..
    19. Çocuklu evlerde temizlik nasıl olmalı?
    20. Ahi Evran Üniversitesi sıralama taban..
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı