İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye'ye duyurdu: Bu yıl ilk kez okullarda görev aldılar!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim - öğretim döneminin ilk gününde başkentteydi.

Bakan Çiftçi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen "Göç Danışma Araçları Tanıtım Etkinliği" kapsamında açıklamalarda bulundu.

EL DEDEKTÖRLÜ 31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İŞ BAŞINDA

Bakan Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisi istihdam ettik. Bunu bütün valiliklerimize duyurduk. Onlardan gelen talepler doğrultusunda bu sene ilk defa 31 bin görevli okulların bahçesinde görev alacak.

Bunların dışında bizim İçişleri Bakanlığı olarak, valilikler olarak risk esasına dayalı güvenlik tedbirlerimiz var. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz, buna göre tedbir alıyoruz. Bizim birinci ve ikinci derece riskli okullarda polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü derece risk grubundaki okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var.

Bunların dışında yine valiliklerimiz planlamalarını yaptılar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonlarını artıracak, alakasız kişileri uzaklaştıracak, öğrencilerin girebilecekleri yerleri zaman zaman denetimden geçirecek. Öğrencilerin güvenle okullarına ulaşabilmesi için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.

Okullardaki bahçe görevlilerimize el dedektörü de dağıttık. Gerektiğinde, şüpheli durumlarda arama yapabilmelerini temin edebilmek için."

"GÜVENLİ OKUL" OPERASYONU

"Bu operasyonlarımız "Güvenli Okul" çerçevesinde yapmış olduğumuz büyük çaplı operasyonlardır. Büyük çaplı operasyonlardır. 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik olarak daha çok siber alemde eleman devşirmeyi amaçlayan gruplara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valiliklerimizin ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev oldular.

Yine ikinci operasyonda da 78 noktada 2447 şüpheliye yönelik daha büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonda "yeni nesil suç örgütleri" dediğimiz, göreve geldiğimizden beri hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir operasyondu. Her ikisi de dediğimiz gibi hem okullarımızın hem öğrencilerimizin güvenliğini sağlamaya yönelikti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlı bir şekilde devam edecek."