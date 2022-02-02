İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İmamoğlu'na tepki

Ersoy, "Burada suç, burslu okumak mı, siyasetçi olmak mı? Yoksa @drbetulsayan’a kişisel bilgilerini ifşa ederek ahlaksızca saldırmanızın nedeni karda kışta yediğinizin balığın kılçığını boğazınıza tıkaması mı?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada AK Parti İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı. Konuyla ilgili olarak birçok tepki gelirken, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ersoy, "İBB'den binlerce öğrenci burs alıyor ama iki kadın itibar suikastine uğruyor. Burada suç, burslu okumak mı, siyasetçi olmak mı? Yoksa @drbetulsayan'a kişisel bilgilerini ifşa ederek ahlaksızca saldırmanızın nedeni karda kışta yediğinizin balığın kılçığını boğazınıza tıkaması mı?" dedi.