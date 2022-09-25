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Spor Icardi'nin süreci başladı... Peki şimdi ne olacak?
Spor

Icardi'nin süreci başladı... Peki şimdi ne olacak?

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile ayrılık sürecine girdi. İkilinin mal paylaşımı bir hayli zor geçecek gibi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:18:00 -
Icardi'nin süreci başladı... Peki şimdi ne olacak?

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile ayrılık sürecine girdi. İkilinin mal paylaşımı bir hayli zor geçecek gibi.

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullanan Wanda Nara, sosyal medyadan kendisine gelen tepkilere cevap verdi.

"Bu içimi acıtıyor"

Wanda Nara, ayrılık kararı sonrası kendisine gelen tepkilere karşılık; "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün." şeklinde yanıt verdi.

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, Arjantin'de katıldığı bir programda ünlü çiftin ayrılığı hakkında konuştu.

"Ayrılık anlaşarak olmadı. Wanda üzgün ve kırgın ama bu kararı kendi başına aldı. Bu konuda kısa süre içinde geniş bir açıklama yapacak. Hayranlarının her şeyin iyi olacağına inanmasını istiyor. Bu karar çiftin ortak düşüncesiyle alınmış bir karar değil, tek yönlü bir karar."

 

Wanda Nara - Icardi çiftinin ayrılması, Arjantin basınında büyük yer tutmaya devam ediyor. Çıkan haberlerde ünlü çiftin mal paylaşımı sürecinin çok zor olacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Haberlere göre çiftin 9 yıllık evlilikleri süresinde edindikleri mal varlığı şu şekilde:

M19 - Mauro Icardi'nin markası
Wanda Kozmetik
7 lüks araba (Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Hummer H2, Mercedes Benz G-Serisi, Range Rover, Cadillac Escalade)
Arjantin'de 5 ev-İtalya'da 4 ev-Como Gölü kenarında bir villa-Galliate'de bir villa

 

 

 

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