Icardi’nin gerginliği yüzüne yansıdı! Tarihi zafere gölge düşüren detay

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçın ardından Mauro Icardi'nin takımın kutlamalarına katılmaması, sosyal medyada paylaşım yapmaması ve stattan gergin ayrılması dikkat çekti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Mauro Icardi'nin hareketleri ise galibiyete gölge düşürdü. Maç sonu gerginliği yüzüne yansıyan Icardi, stadı ilk terk eden isim oldu. Suratının beş karış asık olduğu görülen futbolcunun, galibiyete rağmen neden bu kadar öfkeli olduğu merak konusu oldu.

GALİBİYET SEVİNCİNE KATILMADI

Sarı-kırmızılıların kritik galibiyeti sonrası takım sahada büyük sevinç yaşarken, Mauro Icardi kutlamalara katılmadı. Arjantinli yıldızın maç sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmediği görüldü.

PAYLAŞIM DA YAPMADI

Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümü galibiyet sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken, Icardi'nin herhangi bir paylaşımda bulunmaması da taraftarların gözünden kaçmadı.

STATTAN İLK AYRILAN İSİM OLDU

Maçın ardından Icardi'nin gergin olduğu görülürken, yıldız futbolcu stadı ilk terk eden isim oldu. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da çok konuşuldu.