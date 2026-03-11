  • İSTANBUL
Siyonist kalleş İsrail, sınır tanımıyor! Gazze’de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi

Soykırımcı İsrail, dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliam zincirine ara vermeden devam ediyor. 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren sözde "ateşkes" kararına rağmen saldırılarını sürdüren katil sürüsü, Gazze Şeridi’ni dev bir mezarlığa çevirdi. Ekim 2023’ten bu yana şehit edilen masumların sayısı 72 bin 135’e ulaşırken, enkaz altındaki binlerce bedene ulaşılamıyor.

Orta Doğu’yu kana bulayan Siyonist rejim, uluslararası hukuku ve imzalanan ateşkes metinlerini hiçe sayarak soykırıma devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler, Siyonist vahşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana bile yüzlerce Filistinli, işgalci ordunun kurşun ve bombalarıyla can verdi.

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 135'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 1 Filistinlinin naaşı ile 2 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 650 kişinin öldürüldüğü, 1732 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 135'e, yaralı sayısının 171 bin 830'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

