Mart ayı fırsatı kaçmaz! FIAT Professional’dan ticari araç almak isteyenler dikkat

FIAT Professional, mart ayına özel hazırladığı kampanya ile ticari araç pazarında yeni fırsatlar sunuyor. Ay sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında; model bazlı 1 milyon TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi imkânları, %5 takas desteği ve showroomlara özel avantajlar dikkat çekiyor.

1 milyon TL’ye 6 ay vadeli

FIAT Professional, mart ayına özel sıfır faizli kredi seçenekleri ile ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. Markanın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modelleri Scudo Van ile 5+1 yolcu kapasitesine sahip “iş için güçlü, yaşam için konforlu” Scudo Combi/Combimix modelleri, 1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor. 8+1 kişilik taşıma kapasitesine sahip yerli üretim Ulysse ve markanın geçtiğimiz ay lanse edilen Scudo kamyonet modeli ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yine 0 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

Ducato Van iç hacmi ile dikkat çekiyor

Yüksek performansı, verimliliği ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan Ducato Van ile geniş iç hacme sahip 16+1 kişilik Ducato Minibüs modelleri de kampanya kapsamında 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi imkânlarıyla satın alınabiliyor.Tek ve çift kabin gövde seçeneklerine ek olarak farklı kasa boyutları sunan Ducato Kamyonet modellerinde; 4200XL versiyonda 900 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi, diğer versiyonlarda ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik açısından üst seviyeyi sunan ve müşteri gereksinimlerini maksimum düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanan Doblo Combi’de mart ayına özel 900 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca bu kredi kampanyası ile birlikte mart ayına özel fırsat kampanyası kapsamında sınırlı sayıda Doblo Combi 1.2 Benzinli araca 1.297.900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Doblo Cargo modelinde ise 750 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi olanağı bulunuyor. Mart ayında elindeki aracı yenisi ile değiştirmek isteyen müşteriler için Fiat Professional ailesinin tüm modellerinde %5’e varan takas desteği avantajı sunulmaktadır.FIAT Professional mart kampanyası kapsamında; kredi imkânları ve peşin alım indirimlerine ek olarak çeşitli ek avantajlar da FIAT showroomlarında tüketicileri bekliyor.