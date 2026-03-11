Galatasaray taraftarı İngiliz basınını salladı! ‘Bu alışabileceğiniz bir gürültü değil’

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda sahasında Liverpool FC’u 1-0 yenmesi İngiliz basınında geniş yer buldu. İngiliz gazeteleri, mağlubiyet sonrası Liverpool’u sert eleştirilerle manşetlerine taşıdı.Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u bu sezon içerisinde ikinci kez mağlup etmeyi başarması İngiltere basınında teknik direktör Arne Slot ve futbolcularına yönelik ağır eleştirilere yol açtı.

THE GUARDIAN: SLOT İÇİN TANIDIK BİR HİKAYE

İngiliz basının önemli kuruluşlarından The Guardian, “Lemina'nın Galatasaray'a Liverpool karşısında üstünlük sağlamasının ardından Slot için tanıdık bir hikaye” başlığıyla verdiği haberde Premier Lig ekibini şu ifadelerle eleştirdi: "Liverpool için iyi haber şu ki, durum kurtarılabilir, oysa gerçekte kurtarılamayacak bir durum olabilirdi. Kötü haber ise, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ilk üç çeyreğinde belirgin bir şekilde ikinci planda kalmalarıydı"

Haberde sarı-kırmızılı taraftarların maça etkisine değinen The Guardian, “Slot, Liverpool'un Ekim ayında RAMS Park’ta kaybettiği maçtaki gürültüye çok şaşırdığını anlatmış ve oyuncularının bu sefer buna daha alışık olmasını umduğunu söylemişti. Ancak bu, alışabileceğiniz bir gürültü değil, ev sahibi takımın topa sahip olduğu o rahatlama anlarında bile kulaklarınızı çınlatan, kan dondurucu bir ses” ifadelerine yer verdi.

MIRROR: İSRAFÇI LIVERPOOL

Mirror haberinde, Liverpool’un Galatasaray karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyete, “İsrafçı Liverpool, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya. Arne Slot'un takımı bu sezon İstanbul'da ikinci kez mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmek için geri dönüş yapmak zorunda kalacak” cümleleriyle yer verdi.

THE SUN: BERBAT PERFORMANS ARNE SLOT ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRDI

The Sun da Liverpool’un Galatasaray karşısındaki performansını, “Kızıllar, İstanbul'dan sadece bir gol geride kurtuldukları için şanslıydılar, berbat performans Arne Slot üzerindeki baskıyı artırdı. Arne Slot'un Liverpool formasıyla çıktığı 100’üncü maç, Şampiyonlar Ligi'nde ‘cehennem’ olarak adlandırılan acı bir mağlubiyetle sona erdi. Ama en azından o korkunç gecenin verdiği hasar ölümcül değildi” şeklinde eleştirdi.

BBC: ARNE SLOT'UN LİVERPOOL'UN BAŞINDAKİ 100’ÜNCÜ MAÇI MAĞLUBİYETLE SONUÇLANDI

Ünlü İngiliz yayın kuruluşu BBC ise maç haberini, “Arne Slot'un Liverpool'un başındaki 100'üncü maçı mağlubiyetle sonuçlandı; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Anfield'da yapacağı deplasman maçı öncesinde az farkla da olsa bir avantaj elde etti” şeklinde servis etti.