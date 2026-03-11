İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende

ABD ve İsrail terör iş birliğinde 28 Şubat’ta İran’a düzenlenen saldırılarla başlayan savaş, 12. gününde sürüyor. ABD medyası, saldırıların ilk gününde hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney’in yerine seçilen Mücteba Hamaney’e ilişkin bir iddia ortaya attı. New York Times gazetesine göre, Mücteba Hamaney savaşın ilk günü olan 28 Şubat’ta babası dini lider Ali Hamaney’in bir hava saldırısında öldürüldüğü sırada bacaklarından yaralandı.

Gazete ayrıca Hamaney’in şu anda yüksek güvenlikli bir sığınakta bulunduğunu ve dış dünya ile sınırlı şekilde iletişim kurduğunu da aktardı.

İRAN YALANLADI: YOK ÖYLE BİR ŞEY

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu ve aynı zamanda danışmanı olan Yusef Pezeşkiyan ise iddiaları yalanladı. Yusef Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Mücteba Hamaney’in yaralandığına dair haberler duydum. Bağlantıları olan bazı arkadaşlara sordum. Bana, çok şükür onun sağlıklı ve güvende olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu daha önce Mücteba Hamaney’i “savaş gazilerinden biri” olarak nitelendirmişti. Ancak söz konusu yaralanmanın niteliği ya da nasıl gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.