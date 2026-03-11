Irak'ta işgalci ABD güçlerine ağır darbe: 13 ölü

Operasyon dalgası dinmiyor: 291 saldırı

Direniş güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ABD güçlerine yönelik eylemlerin stratejik bir ivme kazandığı vurgulandı. Özellikle son 24 saat içinde Irak ve bölgedeki üslere insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle 31 ayrı operasyon düzenlendiği, son 12 gündeki toplam operasyon sayısının ise 291’e ulaştığı kaydedildi.

"İşgal üsleri hedefimizde"

Açıklamada, saldırıların doğrudan "işgal üslerini" hedef aldığı belirtilirken, ağır yaralıların da bulunduğu zayiatın boyutuna dikkat çekildi. Bölgedeki Amerikan varlığına karşı kararlılık mesajı veren örgüt, saldırıların artarak devam edeceğini ve ayrıntılı bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını duyurdu.

Son haftalarda bölgedeki ABD askeri noktaları, kamikaze İHA'lar ve füze sistemleriyle yoğun bir ateş hattı altında kalmaya devam ediyor.

KAYNAK: Doğru Haber