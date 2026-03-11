  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor Kentsel dönüşümde binalara 'kapalı otopark zorunluluğu' getirilmezse İstanbul'da büyük kaos çıkacak! Enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar açıklama yaptı ABD yönetiminde "İran" paniği: Hesapları çarşıya uymadı! ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini söyledi Ülkeyi koşulsuz verdi şimdi tapusunu verecek 50 bin çalışanını işten çıkaracak Krizin ayak sesleri ‘Ne bakıyorsunuz hiç mi hırsız görmediniz?’ Deepfake teknolojisi siyaseti vurdu Galatasaray maçı sonrası "İngiltere'de tur atlar mıyız?" sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt! Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 48 saatlik greve gidecek Dünya THY'yi kıskanıyor
Gündem Hırsız Baba Türbesi’nde, boş yatağa saygı duruşu!
Gündem

Hırsız Baba Türbesi’nde, boş yatağa saygı duruşu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hırsız Baba Türbesi’nde, boş yatağa saygı duruşu!

CHP’liler, hırsızlık, yolsuzluk, casusluk gibi suçlardan tutuklu olarak yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun temsili cezaevi odasını iki günde türbeye çevirdi.

Aralarında CHP'nin tutuklu sözde cumhurbaşkanı adayı eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 ismin yargılanacağı "yolsuzluk" davası Pazartesi günkü ilk duruşma ile başlamıştı. Mahkeme, 25 Kasım 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 800 sayfalık iddianameyi kabul etmişti. Buna göre, İBB'de yolsuzluk yapıldığını iddia eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri olmakla suçladığı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapsini talep ediyor.

HIRSIZ BABA TÜRBESİNDE YATAĞA SAYGI DURUŞU!

Mahkeme sürecinin başlamasıyla birlikte CHP yönetimi, Silivri'deki Marmara Cezaevi yakınında kurulan "Dayanışma Evi" bahçesine, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı hücrenin birebir ölçülerdeki benzerini (replikasını) açtı. Metrekaresine kadar benzer inşa edilen ve içinde yatak, masa, sandalye ile Atatürk posteri bulunan hücre, davayı takip etmeye gelenler tarafından ziyaret ediliyor. İşi iyice abartan CHP’liler ise kısa sürede İmamoğlu’nun odasının replikasını adeta türbeye çevirdi.

Türbenin içine girip ağlamaya başlayanlar, dua edenler görülürken, sosyal medyaya yansıyan, Ekrem’in yatağına saygı duruşu yapıldığını gösteren fotoğraf ise pes dedirtti. Bir partili kadının İmamoğlu’nun yatağının önünde huşu içinde saygı duruşunda bulunduğu fotoğraf karesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, “Hırsız baba türbesinde, boş yatağa saygı duruşu yapıyorlar!” başlığıyla paylaşılmaya başlandı. Böylece İmamoğlu’na yapılan temsili cezaevi odası, kısa sürede “Hırsız Baba Türbesi” adını almış oldu.

CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! "Kocasının türbesini ziyarete gelmiş"
CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! “Kocasının türbesini ziyarete gelmiş”

Gündem

CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! “Kocasının türbesini ziyarete gelmiş”

İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma!
İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma!

Gündem

İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma!

İmamoğlu'nun ‘yağma imparatorluğu' mahkemede: Suç Örgütü davasında üçüncü gün
İmamoğlu'nun ‘yağma imparatorluğu' mahkemede: Suç Örgütü davasında üçüncü gün

Gündem

İmamoğlu'nun ‘yağma imparatorluğu' mahkemede: Suç Örgütü davasında üçüncü gün

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hiç ata sevmez

ama işi biliyorlar ne kadar pislik işleri olursa olsun arkalarına atalarının resmini masalarına büstünu ellerine kitabını aldımı her türlü pislik gidebilir sanıyorlar

tek

arkadaş bu şaka değil gerçekten bunlar müşrikler topluluğu
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23