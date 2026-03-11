Hırsız Baba Türbesi’nde, boş yatağa saygı duruşu!

Aralarında CHP'nin tutuklu sözde cumhurbaşkanı adayı eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 ismin yargılanacağı "yolsuzluk" davası Pazartesi günkü ilk duruşma ile başlamıştı. Mahkeme, 25 Kasım 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 800 sayfalık iddianameyi kabul etmişti. Buna göre, İBB'de yolsuzluk yapıldığını iddia eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri olmakla suçladığı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapsini talep ediyor.

HIRSIZ BABA TÜRBESİNDE YATAĞA SAYGI DURUŞU!

Mahkeme sürecinin başlamasıyla birlikte CHP yönetimi, Silivri'deki Marmara Cezaevi yakınında kurulan "Dayanışma Evi" bahçesine, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı hücrenin birebir ölçülerdeki benzerini (replikasını) açtı. Metrekaresine kadar benzer inşa edilen ve içinde yatak, masa, sandalye ile Atatürk posteri bulunan hücre, davayı takip etmeye gelenler tarafından ziyaret ediliyor. İşi iyice abartan CHP’liler ise kısa sürede İmamoğlu’nun odasının replikasını adeta türbeye çevirdi.

Türbenin içine girip ağlamaya başlayanlar, dua edenler görülürken, sosyal medyaya yansıyan, Ekrem’in yatağına saygı duruşu yapıldığını gösteren fotoğraf ise pes dedirtti. Bir partili kadının İmamoğlu’nun yatağının önünde huşu içinde saygı duruşunda bulunduğu fotoğraf karesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, “Hırsız baba türbesinde, boş yatağa saygı duruşu yapıyorlar!” başlığıyla paylaşılmaya başlandı. Böylece İmamoğlu’na yapılan temsili cezaevi odası, kısa sürede “Hırsız Baba Türbesi” adını almış oldu.