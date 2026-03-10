  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Son dakika! YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye'nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu!
Gündem

Son dakika! YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye'nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu!

Son dakika! YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye’nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu!

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi Müdürü Asım Galyun, YPG/PKK’nın sözde komutanlarından Sipan Hemo’nun, Doğu Suriye Bölgesi’nden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandığını açıkladı.

Suriye yönetimi, YPG/PKK’nın Suriye yapılanması SDG’nin sözde üst düzey komutanlarından Sipan Hemo’yu Doğu Suriye'den sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak atadı. Atamayı, Suriye Devlet Televizyonu duyurdu.

SİPAN HEMO KİMDİR?

1978 yılında Haseke’nin Derik (El-Malikiye) kentinde doğan Hemo, PKK’ya bağlı Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) en önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı. Suriye iç savaşı boyunca kamuoyu önünde düşük bir profil çizen Hemo, Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden gündeme geldi. 

Suriye Savunma Bakanlığı, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Sipan Hemo, Doğu Bölgesi için Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır” ifadelerini kullandı.

1
Yorumlar

Hakan

Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tut.

Neler oluyor

Rabbim nasıl yaşarsan öylemi yönettiriyor ki
