890 bin TL’lik yeni gülüş: Sosyal medyanın dilinde
ABD’li sosyal medya kullanıcısı Bay Stone’un yaklaşık 15 bin sterlin (yaklaşık 890 bin TL) ödeyerek yaptırdığı porselen diş kaplamaları, görüntüsü ve maliyetiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ABD’de yaşayan 25 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı Bay Stone, yaptırdığı porselen diş kaplamalarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Yaklaşık 15 bin sterlin (890 bin TL) harcadığını açıklayan Stone’un yeni gülüşünü paylaştığı video kısa sürede milyonlarca kez izlenerek viral oldu.
Bay Stone, People dergisine yaptığı açıklamada daha önce de porselen diş kaplaması yaptırdığını ancak mevcut görünümünü değiştirmek istediğini belirtti.
Stone, doğal diş yapısının küçük olduğunu ifade ederek diş hekiminden daha büyük, daha beyaz ve daha parlak bir gülüş tasarımı talep ettiğini söyledi.
Genç fenomenin yaptırdığı yeni diş kaplamaları sosyal medyada büyük ilgi görürken, özellikle TikTok ve diğer platformlarda video hızla yayıldı.