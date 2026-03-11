  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne ihale operasyonu: Eski başkan ile birlikte 22 kişiye gözaltı kararı verildi Hırsız Baba Türbesi’nde, boş yatağa saygı duruşu! Galatasaray taraftarı İngiliz basınını salladı! ‘Bu alışabileceğiniz bir gürültü değil’ İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer: ‘Trump bir yalancı!’ "İmamoğlu suç örgütü" davasında tansiyon dinmiyor: Jandarma müdahale etti! İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi Türkiye'nin konuştuğu bakkal! Parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor! Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun
Yaşam 890 bin TL’lik yeni gülüş: Sosyal medyanın dilinde
Yaşam

890 bin TL’lik yeni gülüş: Sosyal medyanın dilinde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
890 bin TL’lik yeni gülüş: Sosyal medyanın dilinde

ABD’li sosyal medya kullanıcısı Bay Stone’un yaklaşık 15 bin sterlin (yaklaşık 890 bin TL) ödeyerek yaptırdığı porselen diş kaplamaları, görüntüsü ve maliyetiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ABD’de yaşayan 25 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı Bay Stone, yaptırdığı porselen diş kaplamalarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaklaşık 15 bin sterlin (890 bin TL) harcadığını açıklayan Stone’un yeni gülüşünü paylaştığı video kısa sürede milyonlarca kez izlenerek viral oldu.

Bay Stone, People dergisine yaptığı açıklamada daha önce de porselen diş kaplaması yaptırdığını ancak mevcut görünümünü değiştirmek istediğini belirtti.

Stone, doğal diş yapısının küçük olduğunu ifade ederek diş hekiminden daha büyük, daha beyaz ve daha parlak bir gülüş tasarımı talep ettiğini söyledi.

Genç fenomenin yaptırdığı yeni diş kaplamaları sosyal medyada büyük ilgi görürken, özellikle TikTok ve diğer platformlarda video hızla yayıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23