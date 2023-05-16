Icardi Galatasaray'ı sırtladı! Aslan hata yapmadı

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Galatasaray'ı konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+9 ve 89. dakikalarda Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 76 yapan Galatasaray liderliğini sürdürürken İstanbulspor, 35 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

Galatasaray 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 73. dakikasında Zeniolo, Mehmet Yeşil'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'dan uyarı alan hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Zaniolo'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti ve kırmızı kartla cezalandırdı.

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Galatasaray farkı açıyor

76 puanla Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. Bu hafta Trabzonspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldığı takdirde haftayı Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatacak. Diğer taraftan 68 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş da ligden çekilen Gaziantep FK'yla karşılaşacağı için doğrudan hanesine 3 puan yazılacak. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda siyah-beyazlılar, 71 puanla ikinci sıraya yükselecek.