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Dünya İç savaşın ayak sesleri... ABD'de çeteler polise karşı birleşti
Dünya

İç savaşın ayak sesleri... ABD'de çeteler polise karşı birleşti

ABD’de aşırı sağ ile radikal sol arasında yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) çetelerin, polislere karşı birleşmesinden dolayı alarma geçtiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 20:20:00 - 2020-09-05 20:25:22
İç savaşın ayak sesleri... ABD'de çeteler polise karşı birleşti

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi sokaklarda gerilim had safhada... Ülkede radikal sol ile aşırı sağ arasında yaşanan olaylarda neredeyse her gün birileri hayatını kaybetti. Son olarak polis, Portland'da ABD Başkanı Donald Trump destekçisi bir aktivistin öldürülmesine ilişkin hakkında soruşturma yürütülen zanlıyı öldürdü.

Polisin, radikal sol Antifa üyesi olan Michael Reinoehl'ı gözaltına almaya çalışırken öldürdüğü açıklandı. 48 yaşındaki Reinoehl, sağcı bir gruba üye olduğu belirlenen 39 yaşındaki Aaron Danielson'un öldürülmesinde meşru müdafaa hakkını kullandığını savunmuştu.

Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu'nun da (FBI) alarma geçtiği öğrenildi. FBI, Chicago polisini sokak çetelerinin kurduğu işbirliği konusunda uyardı. 35'ten fazla sokak çetesi, zanlıya silah doğrulttuğunu gördükleri her polis memurunu buldukları yerde öldürmek üzere işbirliği yaptı.

FBI tarafından yapılan açıklamada "Bu çete fraksiyonlarının üyeleri resmi görevlerini ifa eden polis memurlarını etkin şekilde arıyor ve filme çekiyor. Bunun amacı, polis memurunu herhangi bir kişiye silahını doğrulturken ve müteakip olay yerinde vurmayı filme kaydederek ulusal medyanın dikkatini çekmek" ifadeleri kullanıldı.

Chicago eyaletinde sadece geçen haftasonu 2'si polis 55 kişi silahla vuruldu, bunlardan 10'u öldü. Önceki haftasonu vurulan sayısı 66, ölen sayısı 5'ti.

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