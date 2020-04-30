İç borçlanma stratejisi (2)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayısta 40, haziranda 22 ve temmuzda 27 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.



Bakanlığın mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, mayısta 19,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, haziranda 12,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22 milyar liralık, temmuzda da 20,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.



Mayıstaki iç borçlanmanın 38,5 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının kira sertifikasından, 0,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, haziran ayındaki iç borçlanmanın 19,7 milyar lirasının piyasadan, 1,3 milyar lirasının kira sertifikasından, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuzdaki iç borçlanmanın ise 25,6 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.



Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.



Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 hazine bonosu ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.



Mayısta 37,4 milyar liralık, haziranda 27,9 milyar liralık, temmuzda ise 23 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 36 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.



Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da mayısta eksi 2,6 milyar lira, haziranda 5,9 milyar lira ve temmuzda ise eksi 4 milyar lira olması öngörülüyor.



(Bitti)



