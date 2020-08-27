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Aktüel İç Anadolu'da 4 il için sıcaklık uyarısı
Aktüel

İç Anadolu'da 4 il için sıcaklık uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:29:52 -
İç Anadolu'da 4 il için sıcaklık uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sıcaklıkların, hafta sonundan itibaren artarak mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı kesimlerde, hafta sonu ise bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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