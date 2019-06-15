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İbret! Yahya Kemal Müzesi’ni ziyaret

Yahya Kemal’e hayranlık besleyen bir Alman profesör, Türkiye’ye geldiğinde Yahya Kemal Müzesi’ni ziyaret etmek ister. Kendi ülkesindeki müzeleri ziyaret eden kişi sayısıyla Türkiye'deki sayıyı karşılaştırır ve hayretle başını sallar...

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:27
İbret! Yahya Kemal Müzesi’ni ziyaret

Itrî” şiirinden dolayı Yahya Kemal’e hayranlık besleyen bir Alman profesör, Türkiye’ye geldiğinde Yahya Kemal Müzesi’ni ziyaret etmek ister. Mehmet Niyazi Bey’le birlikte Çarşıkapı’da bulunan Fetih Cemiyeti binasındaki müzeye giderler. Karamustafapaşa Medresesi’nin girişindeki kitapevinde Sait Başer, misafirleriyle ilgilenir. Alman profesör, ülkelerinde şairlere verilen değerleri anlatırken şöyle der:

-Bizde şairler çok önemlidir. Meselâ, Goethe Müzesi’ni günde üç bin kişi ziyaret eder. Buranın günlük ziyaretçi sayısı ne kadar acaba?

Tercümanlık yapan Mehmet Niyazi’ye Said Bey,               

-Bu sene ilk siz geldiniz, karşılığını verir.

Mehmet Niyazi bu kahredici bilgiyi aynen tercüme edemez:

-Ortalama olarak günde iki yüz kişi.

Alman ilim adamı, üç bin rakamı ile iki yüz rakamını karşılaştırır ve hayretle başını sallar.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:27
  1. Itrî
  2. Yahya Kemal
  3. Yahya Kemal Müzesi
  4. Mehmet Niyazi Bey
  5. Çarşıkapı
  6. Fetih Cemiyeti
  7. Karamustafapaşa Medresesi
  8. Sait Başer
  9. Goethe Müzesi
  10. Mehmet Niyazi
  11. Said Bey

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