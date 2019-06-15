İbret! Yahya Kemal Müzesi’ni ziyaret

“Itrî” şiirinden dolayı Yahya Kemal’e hayranlık besleyen bir Alman profesör, Türkiye’ye geldiğinde Yahya Kemal Müzesi’ni ziyaret etmek ister. Mehmet Niyazi Bey’le birlikte Çarşıkapı’da bulunan Fetih Cemiyeti binasındaki müzeye giderler. Karamustafapaşa Medresesi’nin girişindeki kitapevinde Sait Başer, misafirleriyle ilgilenir. Alman profesör, ülkelerinde şairlere verilen değerleri anlatırken şöyle der:

-Bizde şairler çok önemlidir. Meselâ, Goethe Müzesi’ni günde üç bin kişi ziyaret eder. Buranın günlük ziyaretçi sayısı ne kadar acaba?

Tercümanlık yapan Mehmet Niyazi’ye Said Bey,

-Bu sene ilk siz geldiniz, karşılığını verir.

Mehmet Niyazi bu kahredici bilgiyi aynen tercüme edemez:

-Ortalama olarak günde iki yüz kişi.

Alman ilim adamı, üç bin rakamı ile iki yüz rakamını karşılaştırır ve hayretle başını sallar.