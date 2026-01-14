  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol Satılmış köşeler! Mustafa Balbay köşesini İmamoğlu’na mı sattı? Ekrem’in jetinden rezalet fışkırıyor Akit yazdı YÖK harekete geçti! Cuma saati ders olmayacak Bu da ABD’nin ABB tipi su arızası! El Paso’da, Ankara gibi su krizi patlak verdi! Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın Barış Boyun Suç Örgütü'nün yöneticilerinden Mirhan Aygün Irak’ta yakalandı Balbay çarpıttı! İBB borç içinde yüzüyor “Benim girmediğim seçim gayrimeşrudur” diyen Ekrem’e cevap: Gayrimeşru olan sensin
Spor İbrahimovic’in oğlunun yeni takımı açıklandı
Spor

İbrahimovic’in oğlunun yeni takımı açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İbrahimovic’in oğlunun yeni takımı açıklandı

İsveçli eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Milan'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralandı.

İsveçli eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Milan'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralandı.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, "Ajax, 19 yaşındaki forvet Maximilian Ibrahimovic'in Milan'dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı." denildi.

Açıklamada, "Kiralık anlaşması, bu sezon sonuna kadar altı ay sürecek. Anlaşmada, Ajax'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor." bilgisi verildi.

Galatasaray’da ara transfer için düğmeye basıldı!
Galatasaray’da ara transfer için düğmeye basıldı!

Spor

Galatasaray’da ara transfer için düğmeye basıldı!

Mario Balotelli: Her şey Transfermarkt'ta başladı... BAE takımı kadrosuna kattı...
Mario Balotelli: Her şey Transfermarkt'ta başladı... BAE takımı kadrosuna kattı...

Spor

Mario Balotelli: Her şey Transfermarkt'ta başladı... BAE takımı kadrosuna kattı...

Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!
Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!

Spor

Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızı çubukluyu giymek için gün sayıyor!
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızı çubukluyu giymek için gün sayıyor!

Spor

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızı çubukluyu giymek için gün sayıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın
Gündem

Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın

İsrail sokaklarında boy gösteren ve isminin Türkü Avcı olduğu öğrenilen bir TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı, siyonistlerin borazanlığını ..
Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!
Gündem

Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!

Son dönemde tuhaf açıklamalarıyla gündeme gelmeyi alışkanlık haline getiren Bülent Arınç, katıldığı Sözcü TV’de yine tuhaf çıkışlarıyla adı..
CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
Gündem

CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili

Sosyal medyada yayınlanan çarpıcı bir video, "Bize CHP olmasaydı TALİBAN gibi olurdunuz" diyerek millete ayar vermeye kalkanların maskesini ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23