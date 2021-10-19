Ibrahimovic'in gözü rekorda

Oynadığı her takımda olay adam olmayı başaran ve ilerleyen yaşına rağmen güçlü fiziği ile tüm defans oyuncularının korkulu rüyası olan Milanlı Zlatan İbrahimovic, başarılarına bir yenisini daha eklemek için sabırsızlanıyor. 40 yaşındaki futbolcu, bu akşam oynayacakları Porto maçında gol atarsa, Şampiyonlar Ligi tarihinde fileleri havalandıran en yaşlı oyuncu olacak.