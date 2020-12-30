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Gündem İbrahim Tenekeci kimdir?
Gündem

İbrahim Tenekeci kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Edebiyat alanında ise ödül İbrahim Tenekeci'ye takdim edildi. Peki, İbrahim Tenekeci kimdir? İbrahim Tenekeci eserleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:15:00 -
İbrahim Tenekeci kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılıyor. Ödüllerin bu yıl Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim ve Özdemir Erdoğan’a verilmesi kararlaştırılmıştı. Edebiyat alanında ise İbrahim Tenekeci'ye ödül verildi. Erdoğan ödülü takdim ederken "İbrahim Tenekeci, dilinde ve üslubunda her zaman sadeliği hissettiğimiz kardeşimize edebiyat ödülünü takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, İbrahim Tenekeci kimdir?

İbrahim Tenekeci kimdir?

İbrahim Tenekeci, 1 Eylül 1970 yılında Kastamonu'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini yarıda bırakıp edebiyata yönelmiştir. Bir dönem de kitapçılık yapan yazarın ilk şiiri 1988 yılında yayınlanmıştır.

İbrahim Tenekeci, 1998-1999 yılları arasında Sağduyu gazetesinde kültür sanat editörü ve köşe yazarı olarak çalışmış, Milli gazetede köşe yazarlığı ve düşünce sayfası editörlüğü yapmıştır.

Ağır Misafir adlı eseri ile 2008 yılında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçilerek aynı yıl da yılın yazarı ödülüne layık görülen İbrahim Tenekeci, evli ve beş çocuk babasıdır.

İbrahim Tenekeci'nin Eserleri

Şiir:

Üç Köpük, Peltek Vaiz, Güzellik Uykusu, Giderken Söylenmiştir, Ağır Misafir.

Deneme:

Uçuş Denemeleri, Son Düzlük.

Ayrıca üç kitaρ halinde Dergâh dergisi Şiir, Hikâye ve Yazı Güldesteleri'ni yayına hazırladı.

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