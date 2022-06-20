İbrahim Tatlıses'ten oğluna şok suçlama!

Güçlü sesi, yaptığı şarkılarla, oynadığı filmlerle hafızalara kazınan, yıllardır kendi adını taşıyan " İbo Show" programıyla ekranlara gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses önceki gün yaptığı sitem dolu babalar günü paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Tatlıses Beyaz Tv'de yayınlanan magazin programına bağlanarak oğlu Ahmet Tatlıses için hırsız suçlamasında bulundu.

Yıllardır kendi adını taşıyan " İbo Show" programıyla ekranlara gelen, güçlü sesi, yaptığı şarkılarla, oynadığı filmlerle akıllara kazınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses önceki gün yaptığı sitem dolu babalar günü paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşmüş, eski eşi Adalet Sara'dan imalı yanıt gelmişti. Tatlıses Beyaz Tv'de yayınlanan magazin programının canlı yayınına bağlanarak oğlu Ahmet Tatlıses için hırsız suçlamasında bulunarak " Vurulduğum gün kasamı boşalttılar" dedi..

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in ilk eşinden olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmişti. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses bu zor günleri geride bırakmıştı. Ancak baba- oğulun arası Bodrum'daki evlerin satışı yüzünden uzun süredir bozuktu. Sosyal medyadan birbirlerine sert ifadeler kullanan baba oğul arasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Derin krizin sebebi ortaya çıktı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, paylaştığı bir fotoğrafın altına bütün çocuklarından bahsedip sadece Ahmet Tatlıses'ten bahsetmemesi krizin derinleştiğini ortaya koymuştu.

Sitem dolu babalar günü mesajını paylaşmıştı!

Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile arası açık olan İbrahim Tatlıses dün sosyal medya hesabından babalar günü paylaşımı yaparak 'Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır.' mesajını paylaşmıştı.

Sitem dolu mesaja Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'dan 'Bugün Babalar Günü'ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… 'Namus davası' diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü'ymüş… Hangi Babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun' cevabını vermişti..

Şok eden açıklamalar..

Eski eşine ve oğluna sitem eden Tatlıses canlı yayında şok eden açıklamalarda bulundu. 45 senedir ayrılmışım 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar. Oğluma yedi dükkân verdim, hepsini batırmış neyin helalliği. Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim.

En büyük ihaneti yapan " Ahmet"

Ben hiçbir kadını mağdur etmem diyen Tatlıses " Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkân verdim" dedi.

"Varımı yoğumu veriyorum.."

"En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. 70 yaşında adam sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık. Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı, uğraşayım ne yapayım artık. Merhamet edin bana biraz...

"Hiçbir çocuğumu ayırmam, en büyüğü hariç.."

"Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Bir insana yedi dükkân verirsin yedisi de batar mı? Onun ismini bile duymak istemiyorum. Bodrum'dan çıktım geliyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim." dedi.

Vuruldum, kasayı boşalttı

Tatlıses "Hastaneye gitti, eğer bir damla gözyaşı döktüysem… İhanet uğradım ihanete. Ben vuruldum, direk şirkete gidip kasayı boşaltı." dedi.