  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İbrahim Tatlıses’e hapis cezası!
Gündem

İbrahim Tatlıses’e hapis cezası!

Fulya Akbay Toprak’ı tehdit ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İbrahim Tatlıses, 2 ay 15 gün hapis ve 740 lira para cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 11:14:00 -
İbrahim Tatlıses’e hapis cezası!

Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses’in Tatlıses TV’de genel müdür olarak çalışan Fulya Akbay Toprak’ı (36) tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı.

Fulya Akbay Toprak, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla savcılığa başvurarak kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla patronu İbrahim Tatlıses’ten şikâyetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde Toprak’ın aynı zamanda Tatlıses’e danışmanlık yaptığını belirten avukat Şeyda Yıldırım, “İbrahim Tatlıses, cep telefonundan müvekkilime hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

"Mesajlar bana ait değil"

Soruşturmada ifade veren İbrahim Tatlıses ise, “Şirket işlerini müşteki Fulya Akbay Toprak ile diğer çalışanlara emanet etmiştim. Ancak şirkette usulsüzlükler yaşandığını öğrendim. İşlerine son verdim. Söz konusu mesajlar bana ait değildir” dedi.

Dava 3 hafta önce sonuçlandı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses’e ‘hakaret’ suçundan 740 lira adli para cezası, ‘tehdit’ suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay