İbrahim Saraçoğlu önerdi! Öyle bir kür ki kilo vermek için birebir! Bunu yapan, sonucu gören şaştı kaldı

İbrahim Saraçoğlu'nun bitki kürleri ile ilgili bir çok çalışması bulunuyor. En popüler olanı da lahana kürü. İbrahim Saraçoğlu, kilo vermek için lahana kürünü öneriyor. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun kürleri...

lahana, yüksek besin değerleri sayesinde oldukça faydalı bir sebzedir. İçeriğinde bulunan A ve C vitaminlerinin yanı sıra, kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller içerir. Lahana beta-karoten ve lutein bakımından da çok zengindir.

Lahana kürü ile kısa süre içerisinde zayıflayabilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu'nun lahana kürünü 5 gün boyunca uygulamalı ardından 3 gün ara vererek düşük kalorili sağlıklı bir diyet takip etmelisiniz.

Bu uygulamayı vermek istediğiniz kilo miktarına göre 3 sefer uygulayabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lahana kürü, her gün günde 3 kere yemeklerden 1 saat önce tüketilmelidir.

Posta'da yer alan habere göre, Lahana kürü ile birlikte sağlıklı bir beslenme planı uygulamak ve spor yapmak daha hızlı kilo vermenizi sağlar.

İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan lahana kürü tarifi...

LAHANA KÜRÜNÜN MALZEMELERİ

* 5 parça taze lahana yaprağı

* 3 bardak su

LAHANA KÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI

* Malzemeleri bir tencere içerisine koyarak yaklaşık 7 dakika boyunca haşlayın.

* Ardından lahanaları süzün

* Kalan suyu cam bir kavanoza koyun.

Tilya kürü ile zayıflayanlarise;

Sağlıklı bir şekilde hızla kilo vermek Tilya kürü ile çok kolay. Kolay bulunan 3 malzeme ile yapılan bu kürün içeriğindeki bileşenler sayesinde, açlık ve tokluk hormonları dengeleniyor. TİLYA ÇAYI MALZEMELERİ

Tilya kürü 3 farklı bitki ile kolayca hazırlanır.

Kuşburnu (10 tane)

Ihlamur (10 gr)

Altın otu (10 gr)

Bu bitkilerde bulunan tilirozit bileşeni hormonları dengeler ve yağların depolanmasının önüne geçer. İnsülin direncini kırarak daha uzun süre tok hissettirir. İştah kontrolü sağlar ve gereksiz açlık krizlerinin önüne geçer.

Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifini verdiği tilya kürü için, "Vücudun yağ metabolizmasını düzenliyor. Yağ metabolizması sağlıksız çalışmaya başladığı zaman vücut yağ depolamaya başlar. Bu kürle hemen 3 gün sonra yağ yakmaya başlayanlar var." diyor ve sağlıklı bir insanın yılda 1 kez uygulaması gerektiğini belirtiyor.

İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği tilya kürü...

TİLYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

* Ihlamur (10 gr)

* Kuşburnu (10 tane)

* Altın otu (10 gr)

TİLYA KÜTÜ TARİFİ

1 litre tatlı (klorsuz) suyu bir kaba alarak kaynatın. 10 tane kuşburnu tohumunu havanda hafifçe çatlatın Kaynayan suyun içerisinde bir tutam (10 gram) ıhlamur ve 10 tane kuşburnu atıp 4 dakika kaynatın. Ardından 1 tutam (10 gram) altın otu atarak 4 dakika daha kısık ateşte kaynatın ve ocaktan alın. Ilımaya bırakın Altın otunu fazla koyarsanız tadı acıyabilir.

SÜZÜN

Yemeklerden 15-20 dakika önce tüketin Kalan kısmı cam bi kapta saklayarak ertesi gün tüketebilirsiniz.

Tilya kürü kaç gün kullanılır?

Uygulamaya 1 ay devam edin ve 2 hafta ara vererek uygulamaya devam edin.

İlginizi çekebilir → Bilim insanlarından İstanbul bölgesindeki depremin tarihi: yerleşim yeri sosyolojik yapısını değiştirmedi! O şok sözler haberi için → TIKLAYINIZ

Tilya kürü aç mı tok mu içilir?

tilya kürünü su yerine çayın içine katarak da kullanabilir ve güzel bir tilya kürü çayı içebilirsiniz. Gün içinde küçük çay bardaklarında dört beş defa içilmesi de uygundur ve tilya kürü aç mı içilir diye merak edenleriniz için söyleyelim, tilya kürü aç karnına sadece kahvaltıdan önce içilir.

Tilya kürü Zararları

tilya kürünün zararlı yönleri ile karşılaşmamak için bu kürü aşırıya kaçırmamak gerekir. Aşırı tüketimde vücutta dengesizlikler oluşur. Psikolojik şikayetler, gece uyuyamama, midede yanma ve bulantı, iyileşmeyen ishal gibi semptomlar baş gösterebilir.

Tilya kürü ile zayıflayanlar yorumları

opüler olmasının sebebiyse tabii ki zayıflama konusunda büyük etkileri olduğunun söylenmesi. Tilya Kürü kullanıcı yorumları: İbrahim Saraçoğlu Tilya kürü ile zayıflayanlar, başka bir ifadeyle Tilya kürüyle zayıflayanlar genellikle bir aylık uygulama sonucunda 4-5 kilo verebiliyorlar.

İbrahim Saraçoğlu özellikle mide yaraları, ülser ve gastrit için tahini öneriyor. Tahini aç karnına dolu dolu 2-3 kaşık tüketin.

LÜFTEN KULLANMADAN ÖNCE UZMANINA BAŞVURUNUZ.

İlginizi çekebilir→ Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...haberi için → TIKLAYINIZ