2023-03-05 10:30:29 Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...
Milyonlarca vatandaşın tercih ettiği marketlerin başında gelen Tarım Kredi Marketleri Mart ayında geçerli olması beklenen gündemi sarsacak indirimli katalog listesini ait bir açıklama geldi. TKK Sıvı Yağ, Çay, Toz Şeker, Bulgur, Tavuk, Fasulye, Pirinç İndirimde! Tarım Kredi Mart Ayı İndirimli Katalog Yayımlandı! İşte planlanan liste! 5-14 Mart tarihleri arasında satılacak indirimli ürünler listesi ve detaylar ortaya çıktı.