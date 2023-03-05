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Ekonomi
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Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

2023-03-05 10:30:29
Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Milyonlarca vatandaşın tercih ettiği marketlerin başında gelen Tarım Kredi Marketleri Mart ayında geçerli olması beklenen gündemi sarsacak indirimli katalog listesini ait bir açıklama geldi. TKK Sıvı Yağ, Çay, Toz Şeker, Bulgur, Tavuk, Fasulye, Pirinç İndirimde! Tarım Kredi Mart Ayı İndirimli Katalog Yayımlandı! İşte planlanan liste! 5-14 Mart tarihleri arasında satılacak indirimli ürünler listesi ve detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Milyonlarca vatandaşın tercih ettiği marketlerin başında gelen Tarım Kredi Marketleri Mart ayında geçerli olması beklenen indirimli katalog listesini yayımladı. Pirinç, bulgur, salça, sıvı yağ, toz şeker, çay, atıştırmalıklar gibi Müşterilerin yüzünü güldürecek çok sayıda ürün yer alıyor. İşte detaylar…

#2
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Tarım Kredi Mart ayın indirimli ürünler belli oldu. Bütün tavuk 38 lira, TMO sıvı ayçiçek yağı 135 lira, 5 kg toz şeker 105 lira 3 kg filiz çay 199.90 lira, vitamin bitkisel susuz yağ: 105 lira gibi uygun ve avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Dikkati çeken kampanya kapsamında ise vatandaşlar güncel rakamları merak ederek konuyu araştırmaya başladı. Tüm ürünler ve fiyat detayı haberimizin devamında yer alıyor.

#3
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE İNDİRİM BAŞLADI (5-14 MART) Sıvı yağdan tavuğa, çaydan toz şekere, bakliyattan atıştırmalıklara kadar...

#4
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Tarım Kredi Marketlerinde 5 Marttan 14 Mart tarihine kadar geçerli tüm indirimler şöyle:

#5
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Bugünden itibaren müşterisiyle buluşacak olan Tarım Kredi indirimli ürünleri alışverişseverlerin gündeminde yer alıyor.

#6
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

kaçırılmaz fırsatları müşterilerle; Tarım Kredi Filiz Çay: 199.90 TL- Tarım Kredi Demlik Çay: 99.90 TL- Lipton Poşet Çay: 45.90 TL

#7
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarıyla buluştu. 5000 Gram Toz Şeker: 105 TL - Küp Şeker: 24 TL

#8
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Haftalık olarak yayınlanan indirim ürünleri dikkat çekiyor. Tarım Kredi Dana Kangal Sucuk: 220 TL- Et Ve Süt Kurumu Bütün Tavuk: 38 TL- Uludağ Efsane Portakal: 19.90 TL- Kenton Puding: 19,90 TL Yumuşatıcı: 49,90 TL- 9 Kg Çamaşır Deterjanı: 104,90 TL-

#9
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Tarım Kredi Kırık Pirinç: 17.90 TL- 2 Kg Yoğurt 37,25 TL- 1 Koli Yağlı Süt 190 TL- 1,5 Kg Zeytin 99,90 TL- 1 Kg Beyaz Peynir 82,50 TL- 2 Kg Tost Peyniri 219,90 TL- Tarım Kredi Beyaz Peynir: 82.50 TL- Üzüm Pekmezi: 35 TL- Tost Peyniri: 219.90 TL-

#10
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Tarım Kredi Pilavlık Bulgur: 39.90 TL- Tarım Kredi Kılıçbaşı Nohut: 75.90 TL- Gofret: 39,90 TL- Pötibör: 29,90 TL- Bisküvi: 42,90 TL- Bal: 84,50 TL- Çok Az Al Öde Çikolata 33,50 TL- 5 Kg Fasulye: 189,90 TL- Anadolu 2,5 KG PİRİNÇ: 69 TL-

#11
Foto - Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Market raflarında yerini aldı. 5 LT Ayçiçek Yağı: 135 TL- Tarsus Tereyağı: 154.90 TL Marmarabirlik Siyah Zeytin: 99.90 TL- Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt 13 Adet: 190.90 T- Kremalı Bisküvi: 26.90 TL- Vitamin Bitkisel Susuz Yağ: 105 TL- Tarım Kredi 5 Kilo Kuru Fasulye 189.90 TL-

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