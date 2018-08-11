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İbrahim Kalın: Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz." dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:11
İbrahim Kalın: Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz." dedi. 

Kalın, Twitter hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bu millete diz çöktüreceğini zannedenler, bu milleti hiç tanımıyor." sözünün yer aldığı görseli paylaştı.

'Yine yanılacaklar'

Bu paylaşımla birlikte değerlendirmede bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'her şey çöktü, bitti' diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte kazanacağız."

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:11
  1. İbrahim Kalın
  2. Anadolu Ajansı

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