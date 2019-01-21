İbrahim Kalın ağzının payını vermişti! Sömürge valisi yine konuştu

ABD'nin eski DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Washington yönetiminin Suriye'den çekilmeye ilişkin somut planları olmadığını söyledi. McGurk ayrıca, Türkiye'nin ABD'nin Suriye'deki yerini dolduramayacağını da söyledi.

Suriye'den çekilme konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı güçlü fikir ayrılıkları nedeniyle istifa ettiği belirtilen McGurk, Beyaz Saray'ın çekilme kararı hakkında konuştu.

"DAEŞ için hareket alanı açıyor"

CBS televizyonuna demeç veren McGurk, "Başkan açık şekilde söyledi: Çekiliyoruz. Bu, askerlerimizin önünde tek bir görev olduğu anlamına geliyor: Güvenli bir şekilde çekilmek. Ancak şu anda bir plan yok. Bu, birliklerimiz için güvenlik açığı riskini ve Suriye'deki vatandaşlarımıza yönelik riski arttırıyor, DAEŞ için hareket alanı açıyor" dedi.

"Türkiye ABD'nin yerini dolduramaz"

Bu arada McGurk, başta Türkiye olmak üzere ABD'nin NATO'daki müttefiklerinin Suriye'de ABD'nin yerini alabileceğinden şüphe duyduğunu kaydetti.

McGurk, "Bu gerçekçi değil. Eğer birliklerimiz, çekilme emrini uygularken kendisinden boşalan yerin bir başka koalisyon üyesi tarafından doldurulmasına dönük bir formül bulmaya çalışıyorsa, bunun faydası olmaz. Bu, yaşayabilir bir plan değil" ifadelerini kullandı.