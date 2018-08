İbrahim Kalın: ABD yönetimi Türkiye'yi kaybetme riskiyle karşı karşıya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesinde "Türkiye-ABD ilişkilerindeki krize dair" konulu bir yazı kaleme aldı.

FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiğinde birçok uluslararası yorumcunun, Türk devletinin ve ekonomisinin tamamen çökeceğini öngördüğünü hatırlatan Kalın, ancak Türkiye'nin bu karanlıktan daha güçlü çıkarak siyasi istikrar ve iktisadi kalkınma yolunda yürümeye devam ettiğini belirtti.

The U.S. runs the risk of losing Turkey as a whole. The entire Turkish public is against U.S. policies that disregard Turkey's legitimate security demands. Threats, sanctions and bullying will not work. It will only increase Turkey's resolve.https://t.co/V0k17gplAypic.twitter.com/C5XiuWk0eD