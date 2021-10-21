İbrahim Erkal'ın annesine büyük ayıp! Tepki çeken hareket

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın 2017 yılında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğmuştu. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, sanatçının vefatının ardından 90 dakikalık "Ömrüm Bitmeyen Şarkı" isminde bir belgesel yaptı.

Erzurum, Ankara, Tekirdağ ve İstanbul’da çekimleri yapılan belgesel için geçtiğimiz günlerde gala gecesi gerçekleştirildi. İbrahim Erkal'ın annesi dahil olmak üzere pek çok önemli ismin katıldığı galaya, ünlü sanatçının annesine yapılan saygısızlık dikkat çekti. Oğlunun yaşamını konu alan belgeselin gösteriminde Hatice Erkal'ın protokolde ikinci sırada oturması geceye damga vurdu.

"İbrahim Erkal asıl şimdi öldü!"

Tepki çeken olay karşısında bazı izleyiciler salonu terk ederek memnuniyetsizliklerini belirttiler. Hatice Erkal'ın ikinci sırada oturduğunu gören bir vatandaş öfkelenerek "Bu protokolde oturanlar kimler? Kendilerini ne sanıyorlar. Bir sanatçının bize bıraktığı ve en büyük emaneti olan annesine yapılan saygısızlık affedilemez. O bir anne. O bizim emanetimiz. Nasıl olur da bir anneyi arka sıralara atarak bu töreni yaptılar. Nasıl rahat rahat o koltuklarda oturdular. Bir sanatçının hayatının anlatıldığı törende annesine değer verilmiyor. İbrahim Erkal bu durumu görseydi kahrından ölürdü. İbrahim Erkal asıl şimdi öldü" ifadelerini kullandı.

"Çok iyi bir oğuldu!"

Belgeseli başından sonuna kadar ağlamaklı bir şekilde izleyen anne Hatice Erkal ise "İbrahim çok iyi bir oğuldu. Evine de, kardeşlerine de, anne-babasına da çok iyi davranırdı. Erzurum'a ve Narman'a çok fedakarlıklar yaptı. İnşallah Erzurumlular da bir ömür onun değerini bilirler. Ben ondan çok razıydım" şeklinde duygularını dile getirdi.