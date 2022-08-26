İbni Sina 1000 yıl önce yazmış! Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor

Leblebi yiyecek bedeli yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan bedenin lüzumu olan bazı vitamin ve minerallerin yetersizliğini giderir. Özellikle sporcuların egzersiz evveli harcadığı bu yiyecek sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir.

Beyaz leblebi nedir?

İlk olarak leblebi Şeyh Murat Gazi tarafından nohudun ıslatılıp kavrulması ile keşfedildi. İç Anadolu bölgesinden sonra Ege bölgesinde de üretilmeye başlanan leblebi, Çorum'dan farklı olarak beyaz nohuttan üretilir. Bu yüzden Ege bölgesinde üretilen beyaz leblebiye “sakız leblebisi” de denmektedir.

Burada bulup okuduğu kitaplar sayesinde bilgisi daha da derinleşen ve düşünceleri gelişen İbn-i Sina, 21 yaşına geldiğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.

Batılı kaynaklarda ‘’Hakim-i Tıb’’ diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen İbn-i Sina’nın bin yıl önce kaleme aldığı ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ kitabında bahsettiği mucize besinler adeta şifa dağıtıyor.

İbn-i Sina’nın bahsettiği bu besinler, birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyor. İbn-i Sina’nın, o dönemde her derde deva denilen besinlerin içerisinde leblebide bulunuyor.

BEYAZ LEBLEBİ

Beyaz leblebi, midedeki asit oranını dengeleyerek yanma ve ekşime gibi sağlık problemlerine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır ve bedeni ısıtır.

Peki beyaz leblebinin faydaları nelerdir?

BEYAZ LEBLEBİNİN FAYDALARI NELEDİR?

– Beyaz leblebi midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi kazanç. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma tehlikesini eksiltir.

– Perhiz listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz leblebi kapsadığı lif maddesi sayesinde uzun vakit tokluk verirken, kısa zamanda da kilo vermeye dayanakçı olur. Kapsadığı az yağ sebebiyle bölgesel kilo almayı da önler.

– Lif madde sayesinde hem kilo vermede dayanakçı olur hem de kolesterol seviyesini balansta tutarak kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma tehlikesini eksiltir. Özellikle damar daralmasını önler.

– Kapsadığı antioksidan sayesinde bedeni kısa zamanda arınarak yenilenmesini takviyeler. Ayrıca kapsadığı yağlar cilt hücrelerinin kısa zamanda yenilenmesini sağlayarak buruşukluk gibi cilt meselelerinin yaşanmamasını sağlar.

– Bedenin günlük protein ölçüsünü karşılamak için günde bir tabak kırmızı et harcanması gerekir. Ancak et harcamayanlar günde bir kase beyaz leblebi harcayarak kırmızı etin karşılayacağı proteini karşılar.

– Kalsiyum kemik ve diş gelişimi için zorunlu bir maddedir. Beyaz leblebi kapsadığı bu madde sayesinde kemik sisteminin gelişimini katkı sağlar. Özellikle gelişim çağındaki çocukların ve gebelerin harcaması gerekir. Aynı zamanda anne sütünü artırıcı özelliğe sahiptir.

– 5 adet limon suyunu 2,5 litre su ile karıştırıp 1 çay kadehi beyaz leblebi 3 gün süresince kumpaslı harcandığında kısa vakit de kilo vermeye dayanakçı olur.

– A vitamini sıhhatini de gözetir.

– Sodyum maddesi kandaki tazyiki dengeler. Leblebi de sodyum bakımından tesirli bir gıdadır. Bu sayede yüksek tansiyon gibi ciddi vaziyetler önlenmiş olur.

Diyette beyaz leblebi

Beyaz leblebi, az miktarda lif içeren bir leblebi türüdür. Diyet beslenmesinde kahve veya ayran yanında tüketilmesi önerilir. Diyette beyaz leblebi tok tutucu özelliği ve mide asidini dengelemesinden dolayı da tercih edilir. Tek başına kilo aldıran ya da verdiren bir besin değildir.

Beyaz leblebi protein

Beyaz leblebi besin değeri yüksek bir kuru yemiştir. Ayrıca beyaz leblebi protein değeri yüksekliği ile de egzersiz yapanlar tarafından yaygın olarak tüketilir. Düşük kalori miktarı ile dikkat çeken kuru yemişin 100 gramında 58 gram karbonhidrat, 19 gram protein, 5 gram yağ ve yaklaşık 7,5 gram lif bulunur.

Sarı leblebi mi beyaz leblebi mi?

Sarı leblebi, beyaz leblebiye kıyasla daha çok tercih edilse de aslında beyaz leblebinin daha faydalı olduğu görülmektedir. İçerdiği yağ oranının daha az olması sebebiyle beyaz leblebinin kalorisi de daha azıdır. Ayrıca daha az işlem gören beyaz leblebi, protein ve lif konusunda da daha zengindir.

Sarı Leblebinin Sizi Şaşırtacak 7 Harika Faydası

Leblebinin Faydaları – Hiç Bilmediğiniz 7 Özelliği.

1) Anne Sütünü Artırır.

2) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

3) Uzun Süre Tok Tutar.

4) Kolesterolü Dengeler.

5) Cilt Hücrelerini Yeniler.

6) Kan Şekerini Düzenler.

7) Kemik Gelişimini Destekler.