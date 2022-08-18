İbn-i Sina'nın tarifi: Zeytinyağlı incir kürü: Kuru incir yemenin faydaları neler? İncir reçeli nasıl yapılır?

Kuru incir, en sağlıklı atıştırmalıkların başında gelerek gün içinde 2-3 tane tüketilmesi halinde kan şekerini dengelemeye, bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaya ve uzun süre tok tutmaktadır. Tüm bunların yanında vitamin ve mineral ihtiyacını büyük oranda karşıladığı için bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaktadır. Bu besin 1 taşla 2 kuş vurmaktan daha örte faydalı...Peki, sabahları aç karnına kuru incir yerseniz ne olur?

Aç karnına kuru incir yemenin faydaları

Kuru incir önemli bir lif kaynağıdır. Lif oranı yüksek olan besinler bağırsakların çalışmasına yardımcı olarak kabızlık sorununu kısa sürede tedavi ederler. 1 adet kuru incir ve 2 adet kuru kayısı ılık su ile birlikte sabahları aç karnına tüketildiğinde bağırsakları daha hızlı çalıştırdığı aktarılmaktadır. Özellikle sabahları aç karnına ılık su ile birlikte tüketilen kuru incir gün boyu tokluk hissi vererek kontrolsüz yemek yemenin önüne geçmektedir.

Faydaları say say bitmiyor...

80 milyon yıllık geçmişe sahip olan incir ile, doğanın bize sunduğu en büyük faydalı besin biri olarak kabul edilen zeytinyağını birleştirdiğinizde bakın neler oluyor...

Zeytinyağı ve incir tek başına başlı başına şifa olan besinlerdir.

Kuran-ı Kerimde “Yemin olsun incire ve zeytine” diye Allah c.c tarafından adına yemin edilen birer besin olarak, önemi ayette de vurgulanmıştır. Bu iki gıdayı bir araya getirip bir süre beklettiğimizde adeta bir şifa deposu ortaya çıkıyor ve faydaları saymakla bitmiyor. Kuru incir bilindiği üzere yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermektedir. Bunun sayesinde daha güçlü kemik ve dişlere sahip oluruz. İçeriğindeki protein, mineral ve vitaminler sayesinde hücrelerin yenilenmesi sağlanır. Zeytinyağında bekletilen inciri kür halinde tükettiğiniz zaman nelere iyi geldiğini öğrendiğinizde hemen siz de yapmak isteyeceksiniz.

Bu tarifin, Tıp ve felsefe âlimi İbni Sînâ’nın tarifi olduğu vurgulanıyor. İşte şifa deposu olsan Zeytinyağı-incir kürünün faydaları ve yapılışı..

ZEYTİNYAĞINDA BEKLETİLMİŞ İNCİRİN FAYDALARI

*Kabızlığı giderir: Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniler.

*Eklemleri korur. Eklem sağlığı için zeytinyağı çok önemlidir. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Eklemler arası sürtünmeyi azaltır.

*Hamile kalmayı kolaylaştırır: Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçlenir. İncir kürü kullananlar: Zeytinyağı incir kürü kullananlar kadınlar kulübü tüp bebek tedavisinde hamile kalmak için incir kürü tercih ediyorlar.

*Astım ve öksürüğü keser: Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır. Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirin sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilip ara verilmeden uygulanırsa öksürük ve astım problemleri için müthiş bir tedavi metodudur.

*Kalp sağlığını korur : Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.

*Hafızayı güçlendirir : B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.

*Kolesterolü düzenler : Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

*Diş sağlığını kuvvetlendirir: Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı korur.

*Zayıflamaya yardımcı olur: Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur.

*İncir, lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle kuru incir, suyu olmadığından, lif oranı bakımından daha zengindir. Ama kalorisi de taze incire göre daha yüksektir.

*Kalorisi düşüktür: 100 gram taze incir 70 kalori civarı enerji verir. Bu miktar oldukça düşüktür. Bu nedenle incir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak tüketilebilir.

*Sindirimi düzenler: Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Lif oranı yüksek olan besinler kolon kanseri gibi kanser türlerini engeller. Zeytinyağı incir mideye iyi gelir.

*Demir açısından zengindir: Özellikle kuru incir, demir açısından çok zengindir. Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.

*Vitamin açısından zengindir: İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır.

*Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir. Hatta bazı uzmanlar, tip 2 şeker hastalığına sahip kişilerin kan şekerini düzenlemek için incirin yararlı olduğunu düşünmektedirler.

ZEYTİNYAĞINDA İNCİR KÜRÜ TARİFİ

İbn-i Sina'dan şifalı zeytinyağlı incir kürü için malzemeler:

250-300 gr organik kuru incir

Yarım litrelik cam kavanoz

Saf zeytinyağı

ZEYTİNYAĞINDA İNCİR KÜRÜ nasıl yapılır?

İncirler yıkanır ve süzülür. Küçük parçalar halinde doğranır. Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basılır. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı doldurulur. Ağzını kapatılıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletilir. Sonrasında sabahları aç karnına iki-üç parça tüketilir.(incirler bittiğinde zeytinyağına yeni incirleri ekleyip aynı şekilde hazırlayarak devam edebilirsiniz.)

Zeytinyağı incir kürüne ne zaman başlanmalı?

Adet kanamasının bittiği gün başlanması önerilen ve ılık olarak içilmesi gereken kürün her gün taze olarak hazırlanması önemlidir. 25 gün bu şekilde tüketilen küre tam 7 gün ara verilmelidir. Ardından 25 gün daha uygulanması ve bitirilmesi gerekir.

Sofraları süsleyen, kahvaltıların sevilen tatlarından biri olan incir reçelini siz de evinizde hazırlayabilirsiniz. Bunun için incir, tarçın, toz şeker gibi malzemelere ihtiyacınız olacak. Peki incir reçeli nasıl yapılır? İncir reçeli malzemeleri neler? İşte detaylar...

İNCİR REÇELİ MALZEMELERİ

1 kilogram yeşil incir

2 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

1 kilogram toz şeker

1 adet limon suyu

5 adet karanfil

İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR?

İncirleri yıkayıp kabuğunu soyun ve hafif yumuşayana dek haşlayın. İncirler haşlandığında süzün ve tek tek sıkarak acı suyunu çıkarın. Sonra incirleri tencereye dizin. Karanfilleri ve çubuk tarçını incirlerin arasına yerleştirin. Toz şekeri ilave edin ve incirlerin suyunu bırakması için oda sıcaklığında ağzı kapalı bir tencerede 4 saat boyunca dinlendirin.

Suyunu salan incirlere 2 su bardağı suyu yavaş yavaş ilave edin ve ardından kısık ateşte, incirlerin dağılmaması için fazla karıştırmadan pişirin. Kaynayan reçelin kıvamını ara ara kontrol edin ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirin. Limon suyunu ilave edin, pişirme işlemini 10 dakika daha devam ettirdikten sonra reçeli ocaktan alın. Oda sıcaklığında bekleyen reçeli kavanozlara alın. Tamamen soğuyunca kapaklarını kapatarak muhafaza edin. Afiyet olsun..