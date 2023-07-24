İbn-i Sina’nın sırrı, o tanımı ortaya çıktı! 1 gün zeytinyağında bekletilen incirin etkisi: Müthiş geri dönüş

Namlı tıp bilimcisi İbn-i Sina’dan inanılmaz tasvir. Ehemmiyetli sıhhat meselelerinin rehabilitasyonunda kullanılan ve hala geçerliliğini gözeten bu tanımı sizler de kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İbn-i Sina’nın inanılmaz karışımını sizler için derledik. İşte o inanılmaz karışım…

İbn-i Sina, Kuşyar adlı bir doktorun yanında tıp eğitimi aldı. Buhara’da babasından ve yarıyılının namlı alimlerinden özel ders ve iyi bir eğitim aldı. Fantastik zihni de bu mevzuda ona çok destekçi oldu. 14 yaşına geldiğinde hocalarını geçmeye başlamıştı. Felsefe, edebiyat, matematik, tıp gibi muhtelif alanlarda engin bir bilgi birikimine ulaştı.

16 yaşında tıbba döndü ve bu mevzudaki bilgileri bilmekle kalmayıp yeni rehabilitasyonlar da geliştirdi. 19 yaşında hekim ünvanı elde etti ve fiyat almaksızın hastaları rehabilitasyona başladı.

Samani Hükümdarı Nuh bin Mansur’un hastalığını iyileştirmesi üzerine, Buhara’daki fantastik zengin kitaplıktan dilediği gibi faydalanmasına izin verildi.

Burada bulup okuduğu kitaplar, bilgisinin daha da derinleşmesine ve düşüncelerinin büyümesine büyük katkıda bulundu. 21 yaşına geldiğinde yarıyılın en büyük doktorlarından biri sayılıyordu.

İşte İbn-i Sina’nın bir hayli hastalığa şifa olacak inanılmaz tanımı…

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İbn-i Sina’dan insanlık için inanılmaz karışım tanımı ehemmiyetli sıhhat meselelerinize iyi gelecek. Bir Hayli sıhhat meselesinin rehabilitasyonunda ehemmiyetli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin beraber bakalım.

Malzemeler

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün süresince karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu vaktin sonunda sabah, akşam olacak şekilde günde iki kere tüketin.

Peki, incir karışımı ne işe yarıyor? Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile meselenizi çözmeniz olası olacak.

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