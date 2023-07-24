İlaç gibi tarif 3 dakikada hazırlanıyor: Doğal ağrı kesici olarak bu da kullanılıyor! Nefis tarifi nasıl yapılır?
Boğaz ağrısı ve öksürük için ilaç gibi bir tarifle geldik. Altın süt de denilen zerdeçallı süt vücuttaki enfeksiyonu yok ediyor. Peki, zerdeçallı süt nasıl yapılır? Her mutfakta kullanılan bu besinler hakkında Uzman isimler, hastalıklarına yol açan virüslere doğal tedavi olduğunu belirtiyor. Her 3 dakikada bir yapılabilen bu doğal kür resmen ilaç oluyor.
Kış döneminde ilaç gibi tarifler araştırılıyor. Bunlardan biri de altın süt denilen zerdeçallı süt. Zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile hazırlanan karışım boğaz ağrısı ve öksürük için şifa oluyor.
ZERDEÇALLI SÜTÜN FAYDALARI
Boğaz ağrısı için faydalıdır
Hücreleri yeniler
Sindirimi düzenler, yağ yakımını hızlandırır
Tok tutar, dolayısıyla kilo vermeye yardımcıdır
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Zerdeçallı süt cilde de faydalıdır. Akne ve lekeleri azaltır
Doğal ağrı kesici özeliği vardır, özellikle regl sancılarına iyi gelir
Karaciğer yağlanmasına engel olur
Bağışıklığı güçlendirir
ZERDEÇALLI SÜT TARİFİ
200 milim sütü bir cezvenin içine koyun. İçerisine 2 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı soğuk katı Hindistan cevizi yağı ve son olarak aroma vermesi için 1 adet anason ekleyin.
Karıştırın. 2-3 dakika kaynayıp demlenmesinin ardından içilebilirsiniz.