İlaç gibi tarif 3 dakikada hazırlanıyor: Doğal ağrı kesici olarak bu da kullanılıyor! Nefis tarifi nasıl yapılır?

Boğaz ağrısı ve öksürük için ilaç gibi bir tarifle geldik. Altın süt de denilen zerdeçallı süt vücuttaki enfeksiyonu yok ediyor. Peki, zerdeçallı süt nasıl yapılır? Her mutfakta kullanılan bu besinler hakkında Uzman isimler, hastalıklarına yol açan virüslere doğal tedavi olduğunu belirtiyor. Her 3 dakikada bir yapılabilen bu doğal kür resmen ilaç oluyor.