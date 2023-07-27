İbn-i Sina yıllar önce önermişti: Aç karnına yendiğinde mikrop atıp - beyni güçlendiriyor! Sorun çözülüyor
Baharat deyip geçmemek gerekiyor. İbn-i Sina tarafından yıllar önce önerilen bir baharat mucizeler yaratıyor. Hem beyni güçlendiriyor hem de hafızayı geliştiriyor. Ayrıca sorunu çözüyor, vücuttan mikropta atıyor. BU tavsiyelerde öyle özellikler var ki... İbn-i Sina'nın doğal reçeteleri aradan binlerce yıl geçmesine rağmen birçok kişi tarafından yoğun ilgi görüyor. Yıllara damga vuran tavsiyeye uyanlar bir kez daha şahit oluyor
Akşam tarafından paylaşılan bir haberde; İbn-i Sina'nın vücutta mikrop bırakmayan reçetesine yer verildi. İşte o mucizeye ilişkin tüm detaylar.
Baharatlar ve besinler İbn-i Sina'nın en önemli ilaç kaynakları. O baharatlar ve besinlerde bulduğu şifaları birleştirmiş ve birçok insanın derdine derman olmuş bir alim. İbn-i Sina El-Kanun Fi't Tıbb kitabında zekâ için hardalı öneriyor. O sorunlar tek tek çözülüyor. Fakat hardalın faydasından bahsederken sadece bununla da kalmıyor. Hardalın diş ağrısından göze ve bronşite kadar birçok faydası olduğuna değiniyor. Peki, zekâ için hardalı nasıl tüketmek gerekiyor?
HARDALIN FAYDALARI
Aç karnına alınırsa zekâyı artırır.
Balgamı önler.
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Tütsüsü haşereleri kaçırır.
Yüzü temizler ve derideki kanama izlerini yok eder.
Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılırsa iyi gelir.
Sinüsleri açan ilaçlardandır.
MUCİZE KARIŞIM
Dövülüp bal suyu ile içilirse bronşite iyi gelir.
Dalak hastalıklarına iyi gelir.
Uyuz hastalığında kullanılır.
Sürme ile kullanıldığında görme bozukluklarına iyi gelir.
YOĞURTLA KARIŞTIRIP TÜKETİN
Hardalı yoğurtla karıştırıp tükettiğinizde, bağırsaklarınızı temizler. Midedeki mikropları yok eder. Aynı zamanda da şifacı özelliği sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Hardalın ayrıca karaciğer sağlığına da iyi geldiği bilinmektedir.
HARDAL HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER;
Hardal, zengin bir A vitamini kaynağı olarak bilinir. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve göz sağlığına da iyi gelir. Hardal ayrıca kas ağrılarına da iyi gelir. Hardalın faydaları arasında, kas spazmlarını rahatlatma ve romatizmaya iyi gelme gibi faydalarda yer almaktadır.
Hardalın et yemeklerinde kullanıldığı gibi sebze yemeklerinde de kullanılabilir. Patates, haşlanmış patates salatası, lahana, fasulye gibi yiyeceklerle beraber oldukça lezzetlidir. Dilerseniz hardalı yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.
Hardal acı ve keskin tadı ile bilinen lezzetli bir baharattır. Bu özelliği sayesinde özellikle kırmızı etle yapılan yemeklere lezzet katmaktadır. Bazı ülkelerde hamburger gibi yiyeceklere de eklenmektedir.
Araştırmacılara göre hardalın mide ve bağırsak sağlığına da iyi geldiği ortaya çıkarılmıştır.